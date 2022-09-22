«Младший шехзаде султана Сулеймана»: Бергюзар Корель подловила двухлетнего сына Хана в лондонском доме

Бергюзар Корель и Халит Эргенч воспитывают троих детей. У пары есть 12-летний сын Али, двухлетний Хан и дочка Лейла, которой вот-вот исполнится годик.

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Бергюзар активно делится снимками с дочкой, при этом прикрывая ее так, чтобы поклонники не смогли разглядеть личико ребенка. А своих сыновей Корель и вовсе не показывает, лишь иногда делая исключения. Каким растет 12-летний Али, поклонники не знают. Он в микроблоге звездной мамы-турчанки не мелькает. А приехав в Европу, актриса все-таки показала младшего сына Хана.

Он сидел на диване, позируя с псом, который положил свою морду на колени мальчику. Видно, что они добрые друзья. А вот личико Хана его мама показывать не стала.