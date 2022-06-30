Младшая сестра Билана снялась в клипе в откровенном наряде

Младшая сестра Димы Билана Анна Белан активно штурмует шоу-бизнес. Накануне девушка, выступающая под псевдонимом Otana, выпустила новый клип на песню «Анабиоз».
Видео вышло довольно пикантным. Анна позировала в откровенных нарядах, один из которых состоял из красного латексного лифа с черной сеткой.
Сестра Билана призналась, что позировать в таком образе перед съемочной группой ей было некомфортно, однако ради яркого клипа она согласилась.
«Я не с первого раза могла сосредоточиться, отключить голову и действовать в рамках расписанного сценария. Но работа есть работа. Я отключила все предрассудки, разделась и выполняла все, что говорил режиссер», — рассказала Анна КП.
Анна Белан (Otana). Фото: кадр из клипа «Анабиоз»
Звездный брат не оставил проект начинающей певицы без внимания. Дима похвалил сестру и разместил отрывок из клипа на своей странице в социальной сети.
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