Младшая сестра Билана снялась в клипе в откровенном наряде

Младшая сестра Димы Билана Анна Белан активно штурмует шоу-бизнес. Накануне девушка, выступающая под псевдонимом Otana, выпустила новый клип на песню «Анабиоз».

Видео вышло довольно пикантным. Анна позировала в откровенных нарядах, один из которых состоял из красного латексного лифа с черной сеткой.

Сестра Билана призналась, что позировать в таком образе перед съемочной группой ей было некомфортно, однако ради яркого клипа она согласилась.