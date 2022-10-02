Мизерной не назовешь: стало известно, какую пенсию от государства назначили 63-летней Кадышевой

Пенсии Надежды Кадышевой могут позавидовать: Дмитрий Дибров, Лариса Рубальская, Александр Маршал, Ефим Шифрин и Николай Дроздов. Певица-народница получает повышенное пособие от государства за «народность». Мизерной пенсию артистки не назовешь. Она составляет от 48 до 60 тысяч рублей. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Примерно такую же пенсию получают: Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Александр Серов, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Юрий Антонов и Валерий Леонтьев. Откуда такая сумма? Плюс 30 тысяч рублей к основной пенсии ежемесячно - столько с 2018 года добавляют творческим людям с московской пропиской за звания «Заслуженный артист РФ» и «Народный артист РФ».