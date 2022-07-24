Митя Фомин высказался о завершении карьеры

Богатой творческой биографии Мити Фомина позавидуют многие. За 20 лет на сцене артист прошел тернистый путь от музыканта-беспризорника до певца, который уверенно смотрит в будущее. Однако, как это часто бывает, с течением времени 48-летний артист стал задумываться о завершении карьеры.

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Как оказалось, Фомина периодически посещают мысли об уходе в тень, но певец гонит их прочь. Проанализировав, он пришел к выводу, что время все расставит по местам.

«Я пока не хочу ставить точек и говорить о завершении музыкальной карьеры. Это слишком серьезный шаг, особенно сейчас, когда ничего нельзя планировать и загадывать. Надо жить сегодняшним днем и наслаждаться моментом! Надо будет, замолчу. Надо будет, открою рот. Всему свое время», — заявил он в интервью «Мосленте».

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