Митя Фомин рассекретил человека, который мотивировал его на самые безумные эксперименты со внешностью

Певец Митя Фомин умеет одеваться стильно и необычно. Артист мастерски сочетает массивные аксессуары и экстравагантные наряды и, что главное для известного человека, не боится экспериментов с внешностью. Как признается сам певец, этим он обязан сразу нескольким людям.

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«Страсть к ярким образам у меня с юности. Я наблюдал и вдохновлялся любимыми артистами: Desireless, Grace Jones, David Bowie, Pet Shop Boys, группой Eurythmics. В молодости я очень любил группу «Браво», когда ее солисткой была Жанна Агузарова. Я видел, как ярко и нестандартно одеваются мои кумиры и пытался повторить их аутфиты», — заявил ведущий.

Родители тоже внесли свою лепту в формирование внешнего вида будущей звезды. Например, отец Фомина, работавший педагогом, тщательно следил за собой. Мужчина не любил экспериментировать с внешностью, но при этом сумел произвести на сына яркое впечатление.

«Его образ интеллигентного и уверенного в себе человека мотивировал и меня следить за собой», — подытожил артист.

Ранее Митя Фомин пожаловался, что ему приходится выступать перед бандитами.

Источник: «Мослента»