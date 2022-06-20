Мисс Слово: отказавшаяся от Chanel Бородина появилась в бутике Chanel

Ксения Бородина — большая любительница брендов. Она не только скупает вещи известных марок, но и любит похвастаться ими в соцсетях.

А когда Chanel ввела санкции против россиян, запретив им носить купленные вещи на территории страны, ведущая кричала чуть ли не громче всех про национализм. Но особенно сильная патетика полилась на страничках Бородиной после того, как свою сумочку разрезала на камеру Виктория Боня.

«Буду ли резать сумку? У меня нет стадного чувства. Я не из этой песочницы. Еще большего идиотизма, чем резать сумку, за которую ты уже заплатила… Ага! Это как назло мамке отморожу уши. Им по фигу, что с тобой происходит. Ты эти деньги уже отдала. Кому ты лучше сделаешь? Единственное, что можешь, — не снабжать Chanel своими бабками. Я туда бабки не понесу. Буду пользоваться, тем что есть. Извините, я заработала. Но покупать что-то новое не собираюсь», — сказала тогда знаменитость.

И что происходит сейчас? Ксения Бородина улетела с подругами в Италию, где пустилась в поход по магазинам. В Chanel ведущая тоже заглянула, отчитавшись об этом перед подписчиками.