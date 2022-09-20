«Миша зверски много пил»: друг вспомнил о загулах Ефремова

Михаил Ефремов продолжает отбывать срок в колонии Белгородской области за аварию со смертельным исходом.

Друзья актера надеются, что за примерное поведение его могут освободить в следующем году. По их словам, сейчас у него хорошие адвокаты.

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При этом, близкие не оправдывают артиста, который устроил страшное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.