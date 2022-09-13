Мирославе Карпович ищут замену в спектакле с Павлом Прилучным

Режиссер спектакля «Косметика врага» Александр Баршак заявил, что актрисе Мирославе Карпович ищут замену в постановке, где у нее были страстные сцены с актером Павлом Прилучным.
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы появился второй состав. Мира и раньше так работала - с заменами. А вот у главного героя, которого играет Прилучный, «сменщика» не планируется».
Напомним, что именно во время работы над этим спектаклем Прилучный и Карпович сблизилась. Актер тогда был еще женат на актрисе Агате Муцениеце, сообщает «СтарХит».
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Добавим, что спектакль «Косметика врага» пройдет 14 и 16-го октября в Арзамасе и Нижнем Новгороде, а 5 декабря - в Краснодаре.