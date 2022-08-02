Миро публично оскорбила Муцениеце: «Умытая хозяйственным мылом»

Блогер предъявила актрисе, что она не умеет за собой ухаживать.
Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Блогер Лена Миро прокомментировала слова эксперта моды Владислава Лисовца, который посоветовал женщинам выглядеть немного небрежно. Для этого нужно, например, сделать укладку и чуть растрепать ее. Нельзя выглядеть так, будто вы много прилагали для этого усилий.

Больше интересных новостей в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Миро заметила, что у россиянок все сложно с этим, и привела в пример знаменитостей, оскорбив сравнением Агату Муцениеце.

«У нас либо умытая хозяйственным мылом Агата Муцениеце в замызганной толстовке, либо вусмерть уфотошопленные сиделицы с трухлявого бревна, которые ну очень старались выглядеть «как в журнале», — написала в своем ЖЖ Миро.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  