Миро публично оскорбила Муцениеце: «Умытая хозяйственным мылом»

Миро заметила, что у россиянок все сложно с этим, и привела в пример знаменитостей, оскорбив сравнением Агату Муцениеце.

«У нас либо умытая хозяйственным мылом Агата Муцениеце в замызганной толстовке, либо вусмерть уфотошопленные сиделицы с трухлявого бревна, которые ну очень старались выглядеть «как в журнале», — написала в своем ЖЖ Миро.