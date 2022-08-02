Миро публично оскорбила Муцениеце: «Умытая хозяйственным мылом»

Блогер Лена Миро прокомментировала слова эксперта моды Владислава Лисовца, который посоветовал женщинам выглядеть немного небрежно. Для этого нужно, например, сделать укладку и чуть растрепать ее. Нельзя выглядеть так, будто вы много прилагали для этого усилий.
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Миро заметила, что у россиянок все сложно с этим, и привела в пример знаменитостей, оскорбив сравнением Агату Муцениеце.
«У нас либо умытая хозяйственным мылом Агата Муцениеце в замызганной толстовке, либо вусмерть уфотошопленные сиделицы с трухлявого бревна, которые ну очень старались выглядеть «как в журнале», — написала в своем ЖЖ Миро.