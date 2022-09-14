Миро по двум фото доказала, что юный муж 38-летней Ермаковой «чувствует себя в западне»

«Вы только посмотрите, как она к нему лезет. Даже не так: она к нему ЛЕЗЕТ! Я презираю капслок, считаю его отсутствием профессионализма автора. Но, елы-палы, как еще я могу выразить ту пугающую интенсивность, с которой отчаявшаяся Надька лезет на пухлого.

На снимке слева (он сделан незадолго до свадьбы) у парнишки шея одеревенела от того адского напряжения, с которым ему приходится удерживать свою голову хотя бы на минимальном расстоянии от невесты.

Обратите внимание, как сложены его руки вокруг Надькиного напористого торса. В них напрочь отсутствует добрая воля. <…> Руки мальчонки обреченно обвивают Надькино тулово, которое прет на него как голодный зритель на буфет в антракте», — написала Миро.

Акула пера убеждена, что язык жестов говорит о том, что «парень чувствует себя в западне». Миро считает, что сейчас главная задача Нади — раскрутить своего молодого мужа на ребенка, поскольку она уже в годах, а ребеночек нужен, дескать, останется хоть что-то, если парень все-таки ускользнет от нее.