Миро об артистах, проигнорировавших похороны Шатунова: «Ему эти звезды не нужны были даже при жизни»

Лена Миро прокомментировала похороны Юрия Шатунова. Блогершу совсем не огорчило, что проститься с экс-солистом группый «Ласковый май» пришли тысячи поклонников и всего несколько коллег по шоу-бизнесу.

По мнению акулы пера, для музыканта почитатели его творчества были куда важнее, чем селебрити.

«Ему эти звезды не нужны были даже при жизни. Не пришел кто-то покрасоваться на похороны? Так и слава Богу! Зато пришли те, кому Юра был действительно важен — обычные люди», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.

Из всех артистов Миро выделила Игоря Крутого, который прислал венок и выкупил для Шатунова место на Троекуровском кладбище за три миллиона рублей.

«Молодец, Игорь Яковлевич. Давно замечаю, какой вы человек», — похвалила композитора блогерша.

Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался от инфаркта 23 июня 2022 года. Ему было всего 48 лет.

Прощание с исполнителем хита «Белые розы» разделили на два дня. Сначала с артистом простились поклонники, а затем — родные и близкие.

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