Миро — о рожающей с пиццей Тодоренко: «Ловит хайп во время самого интимного процесса»

На днях Регина Тодоренко официально сообщила, что родила второго сына Мира. Мальчик оказался крупным — более 4 кг.

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Позже телеведущая выставила в Сеть кадры с процессом начала родов, а конкретно со схватками. Во время них Тодоренко картинно поедала пиццу. Увидев это, блогер Лена Миро пришла в ужас.

«Вы посмотрите на эту Тодоренко: перемазав лицо соусом, женщина ловит хайп во время самого интимного процесса своей жизни.

Вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на этом процессе, Регина устраивает клоунаду: кривляется, сладострастно облизывает губы, трясет грязными волосами, демонстрирует зачем-то куски пищи во рту», — написала в своем ЖЖ акула пера.

Миро считает, что люди, безусловно, устали от неестественных дамочек, которые покрыты фотошопом и пластикой, однако и до такого опускаться не стоит. Лена уверена, что можно вести себя естественно, но при этом вполне достойно и выглядеть симпатично, красиво, ухоженно.