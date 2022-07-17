Миро – о Галкине: «Все равно придется возвращаться в Россию»

Известный блогер Лена Миро убеждена, что Максим Галкин сейчас активно гастролирует по странам из-за того, что понимает – время его популярности не вечно. И ему необходимо заработать на будущее для своей семьи, которая с конца февраля находится вне пределов страны.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Вначале Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми жили в Израиле, а теперь перебрались в Латвию.

«Рано или поздно Максику все равно придется возвращаться в Россию. Что он будет делать тут, непонятно. Вряд ли его, как раньше, будут раскручивать по телевидению. Люди быстро забудут, что вообще есть такой артист», - рассудила в своем ЖЖ Лена Миро.

Она считает, что Максим Галкин известен не из-за своего таланта, а благодаря браку с Аллой Пугачевой. Артист же он – вполне посредственный.