Мирей Матье призналась, какие отношения связывают ее с Путиным

Знаменитая певица из Франции Мирей Матье рассказала о том, что ее отношения с президентом РФ отличаются от привычных представлений о контактах с первым лицом государства.

«Это личное... Мои отношения с ним отличаются от отношений как просто с главой государства, поскольку он несколько раз меня лично принимал, когда я пела там», — сказала артистка.

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Кроме того, Мирей Матье выразила уверенность в стопроцентной поддержке российским народом своего лидера. В завершение интервью певица призвала решать все проблемы между странами дипломатическим путем, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на Nice Matin.