«Мир лихорадит»: что Василиса Володина предсказала на конец октября — начало ноября

Астролог Василиса Володина в последнее время редко дает прогнозы относительно политических событий. Звезда признается, что каким бы ни был ее расклад, все равно найдутся недовольные. Хотя с себя всю ответственность она снимает и напоминает, что так говорят звезды, а она лишь передает их послания.

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На этот раз Володина сделала осторожное исключение и рассказала, каким будет конец октября и начало ноября для всех.