Минус 15-20%: в России спрогнозировали падение цен на жилье

Теперь вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев спрогнозировал, что в ближайшие полтора года цены на жилье в России упадут на 15-20%.

Он считает, что снижающийся спрос и экономические опасения приведут к тому, что большинство россиян откажутся от покупки недвижимости. А те, кто уже успел взять ипотеку, прекратят ее выплачивать. Бросить старое жилье и взять в ипотеку новое, более дешевое, будет выгоднее, уверен эксперт.

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