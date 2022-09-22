Минус 15-20%: в России спрогнозировали падение цен на жилье

В последнее время в России дорожают многие товары. Эксперты делают неутешительные прогнозы, что скоро может подняться в цене импортная мебель. При этом эксперты отмечают, что квартиры в новостройках в Москве также остаются дорогими. Льготную ипотеку могут взять не все, а в скором времени требования к ипотеке с низким первоначальным взносом ужесточат.
Теперь вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев спрогнозировал, что в ближайшие полтора года цены на жилье в России упадут на 15-20%.
Он считает, что снижающийся спрос и экономические опасения приведут к тому, что большинство россиян откажутся от покупки недвижимости. А те, кто уже успел взять ипотеку, прекратят ее выплачивать. Бросить старое жилье и взять в ипотеку новое, более дешевое, будет выгоднее, уверен эксперт.
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«Прогнозируем массовый отток дольщиков, которые взяли ипотечные кредиты ранее. Конечно, отказ от выплаты кредита ведет к тому, что банк забирает залоговое имущество и первоначальный взнос — 10-15%. Но это может быть выгоднее. Уже сейчас цены упали на 20-30%», — рассказал риелтор «Абзацу».
Добавим, чтобы не допустить подобной ситуации, Центробанк решил ужесточить требования к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.