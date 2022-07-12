Минимум на 25%: в Госдуме заговорили о новой поддержке пенсионеров и семей с детьми

Новые меры социальной поддержки предлагают в Госдуме. Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой повысить благосостояние пенсионеров, семей с детьми и безработных на фоне роста цен.

«Доходы граждан не успевают за ростом цен», — цитирует депутата сайт Konkurent.

Переломить ситуацию можно, повысив доходы указанных категорий граждан на большую, чем темпы инфляции, уровень. Пособие по безработице Миронов предлагает повысить до размера МРОТ. А пенсии поднять на 20–25%.

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Отдельно предлагается ввести для семей с детьми соцподдержку — родительские зарплаты и справедливый базовый доход.

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