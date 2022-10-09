«Мини-Плющенко»: двухлетний сын Рудковской предстал в куртке с плюшевым мехом и шапочке на руках у папы

Яна Рудковская уже давно стала частью отечественного шоу-бизнеса. Она является продюсером Димы Билана и других артистов. Светская львица счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них подрастает девятилетний сын Александр, который пошел по стопам отца и уже занимается фигурным катанием. Также у них растет двухлетний сын Арсений, которого выносила суррогатная мать.
Обычно Яна часто посещает красные дорожки. Но она также успевает уделять время наследникам. Плющенко также заботится о наследниках. На этот раз он взял на работу младшего сына, который, к слову, любит танцевать.
Примечательно, что в соцсети фигурист выложил трогательное видео. Он пришел на ледовую арену. На руках спортсмен держал сына, облаченного в джинсы, куртку с плюшевым мехом и вязаную шапочку. Рудковская спросила малыша, хочет ли он кататься на коньках. Арсений лишь пожал плечами. Он пока не знает, чем хочет заниматься.
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«Мини-Плющенко», – подписал видео чемпион.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие уверены, что мальчик захочет быть спортсменом. «Хоккей наверное выберет», «Лапулечка», «Сама серьезность. Конечно будет так кататься, как папа», «Маленький босс пришел проверить», «Какой же милый мальчик», «Какой хорошенький.. глазки прелесть», — прокомментировали пост подписчики.
Евгений Плющенко с сыном. Фото: соцсети звезды