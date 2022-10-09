«Мини-Плющенко»: двухлетний сын Рудковской предстал в куртке с плюшевым мехом и шапочке на руках у папы

Примечательно, что в соцсети фигурист выложил трогательное видео. Он пришел на ледовую арену. На руках спортсмен держал сына, облаченного в джинсы, куртку с плюшевым мехом и вязаную шапочку. Рудковская спросила малыша, хочет ли он кататься на коньках. Арсений лишь пожал плечами. Он пока не знает, чем хочет заниматься.

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