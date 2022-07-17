Милый карапуз: избранница Шепелева Тулупова покрасовалась на берегу моря с сыном, который похож на Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев вместе со своей избранницей Екатериной Тулуповой и двумя сыновьями Платоном и Тихоном отдыхают на Красной Поляне в Сочи.
Периодически семейство спускается с гор к морю. Екатерина Тулупова поделилась в микроблоге прекрасным снимком, на котором запечатлена на пляже.
Молодая мама сидит на гальке и держит на руках маленького сына Тихона, которого, похоже, только что достала из воды. У малыша, накупавшегося в море, очень довольное личико.
Екатерина Тулупова с сыном Тихоном. Фото: соцсети
«Польза стояния на гвоздях это ерунда, по сравнению с бесполезностью хождения по гальке в Сочи», - саркастически заметила под фото Екатерина Тулупова.
Стоит отметить, что всякий раз, когда снимок сына Шепелева и Тулуповой появляется в Сети, поклонники заявляют, что мальчик каким-то непостижимым образом похож на покойную Жанну Фриске и на ее сына от Шепелева Платона.
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Напомним, сын Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой родился в марте 2021 года. Тихону сейчас чуть больше года.