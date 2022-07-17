Милый карапуз: избранница Шепелева Тулупова покрасовалась на берегу моря с сыном, который похож на Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев вместе со своей избранницей Екатериной Тулуповой и двумя сыновьями Платоном и Тихоном отдыхают на Красной Поляне в Сочи.

Периодически семейство спускается с гор к морю. Екатерина Тулупова поделилась в микроблоге прекрасным снимком, на котором запечатлена на пляже.

Молодая мама сидит на гальке и держит на руках маленького сына Тихона, которого, похоже, только что достала из воды. У малыша, накупавшегося в море, очень довольное личико.