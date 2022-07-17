Милые кудряшки: Валерия запечатлела подросшую внучку

В первый день нового 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку Селин ей подарили младший сын Арсений и его жена Лиана.

Малышка растет на радость всему звездному семейству, которые души в ней не чают. Накануне в своей соцсети артистка опубликовала снимок повзрослевшей внучки. Она позировала в платьице с воротником «Клодин» и милыми кудряшками.