Милые кудряшки: Валерия запечатлела подросшую внучку

В первый день нового 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку Селин ей подарили младший сын Арсений и его жена Лиана.
Малышка растет на радость всему звездному семейству, которые души в ней не чают. Накануне в своей соцсети артистка опубликовала снимок повзрослевшей внучки. Она позировала в платьице с воротником «Клодин» и милыми кудряшками.
Селин Шульгина. Фото: соцсети
«Люблю не могу», - подписала фото артистка.
Фанаты пришли в восторг от умиления.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Милашка! Прелесть! Как выросла Селин!» - писали пользователи Сети.