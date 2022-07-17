Милые кудряшки: Валерия запечатлела подросшую внучку

Статус бабушки певице подарили младший сын Арсений и его жена Лиана.
Валерия

Валерия. Фото: соцсети

В первый день нового 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку Селин ей подарили младший сын Арсений и его жена Лиана.

Малышка растет на радость всему звездному семейству, которые души в ней не чают. Накануне в своей соцсети артистка опубликовала снимок повзрослевшей внучки. Она позировала в платьице с воротником «Клодин» и милыми кудряшками.

Селин Шульгина. Фото: соцсети

«Люблю не могу», - подписала фото артистка.

Фанаты пришли в восторг от умиления.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 «Милашка! Прелесть! Как выросла Селин!» - писали пользователи Сети.

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