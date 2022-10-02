Милявская вспомнила, как выпивала на кухне с Моисеевым

Лолита Милявская появилась на Троекуровском кладбище, чтобы проводить Бориса Моисеева в последний путь. Артист скончался после третьего инсульта. Говоря о дружбе с музыкантом, певица призналась, что много вечеров провела в компании Бориса Моисеева. Когда-то в годы молодости они могли распивать с ним крепкие напитки на кухне, болтая обо всем на свете.

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