«Милостыню просит»: Шахназаров – о возвращении Гребенщикова в Россию

Борис Гребенщиков, который в последнее время жил в Лондоне, а недавно перебрался в Израиль, примкнул к тем представителям шоу-бизнеса, кто оскорбил россиян.
Накануне лидер «Аквариума» заявил, что для выпуска нового альбома, ему нужны деньги. На просьбу тут же отреагировал журналист Михаил Шахназаров.
«Там Гребенщиков милостыню на альбом просит (по-нонешнему «крауфандингом» зовется). Так вот это не только про блеяние под гитару. Придет время и он расскажет, как провел эту акцию, а расскажет он об этом в одном из столичных залов. А может и вовсе в Лужниках. Такие дела», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время Борис Гребенщиков и «Аквариум» отправятся на гастроли в Германию и Латвию.