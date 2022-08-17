«Милостыню просит»: Шахназаров – о возвращении Гребенщикова в Россию

Борис Гребенщиков, который в последнее время жил в Лондоне, а недавно перебрался в Израиль, примкнул к тем представителям шоу-бизнеса, кто оскорбил россиян.

Накануне лидер «Аквариума» заявил, что для выпуска нового альбома, ему нужны деньги. На просьбу тут же отреагировал журналист Михаил Шахназаров.