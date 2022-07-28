Милохин перестал общаться с Медведевой из-за отсутствия общих тем

Как отметила фигуристка в интервью «Форбс», общего хобби после «Ледникового периода» у них с Милохиным не появилось. В результате общение сошло на нет.

«Все шло как шло. Закончился проект, закончились общие темы. Перестали пересекаться так много, ну и разошлись», — заметила Медведева.

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Напомним, что Даня Милохин и Евгения Медведева стали одной из самых ярких пар на «Ледниковом периоде». В одном из номеров они даже целовались. Многие тогда посчитали, что между звездами завязались чувства.