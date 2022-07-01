Миллионы за день? Во сколько обошелся Киркорову день рождения его сына

29 июня сыну Филиппа Киркорова исполнилось 10 лет. Артист, в свойственной ему манере, отметил детский праздник с небывалым размахом, устроив вечеринку в спортивном стиле.

Журналисты Telegram-канала «Звездач» посчитали, в какую приблизительно стоимость музыканту мог обойтись праздник. И пришли к выводу, что эта цифра может равняться 10 миллионам рублей.

По данным канала, только футбольная форма Мартина стоила 600 тысяч рублей. Кейтеринг — 2 миллиона рублей (блюда, логистика, персонал, аренда оборудования). Плюс — бургеры от Black Star Burger — за 50 тысяч рублей. Торт от Рената Агзамова — за 198 тысяч рублей. Салют — не менее 1 миллиона 370 тысяч рублей. Ну и если добавить организацию самого праздника, анимацию, музыку, декорации, артистов, ведущих, то появится сумма в 10 миллионов рублей.

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