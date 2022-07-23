Миллионы в карманах: сколько зарабатывала в России оскандалившаяся Наргиз

В России певица Наргиз стала популярна после шоу «Голос». Хиты, гастроли, концерты и, как результат, миллионные гонорары.
Накануне стало известно, что во время сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым Наргиз получала по 1,5–2 млн рублей за один концерт. А в особо удачные месяцы доходы вырастали до 10 млн рублей. Об этом пишут Народные новости.
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Напомним, в мае этого года стало известно, что Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет, до 2072 года. Скорее всего, с учетом возраста певицы, а ей уже 51 год, в нашу страну она больше не вернется.