Миллионы в карманах: сколько зарабатывала в России оскандалившаяся Наргиз

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, в мае этого года стало известно, что Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет, до 2072 года. Скорее всего, с учетом возраста певицы, а ей уже 51 год, в нашу страну она больше не вернется.