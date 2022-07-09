Миллионы на кону: сын Зинаиды Кириенко рассказал о ссорах с братом из-за наследства

Актриса Зинаида Кириенко скончалась в 88 лет почти пять месяцев назад. Как оказалось, звезда «Тихого Дона» заранее позаботилась о наследстве и еще при жизни разделила все свое имущество между сыновьями. Младший сын артистки Максим отмечает, что это было верным решением.

«У нас все давно решено. Еще когда был жив папа, родители решили этот вопрос и определили, что кому достанется. Как у Булгакова: человек смертен, но это еще полбеды, иногда он внезапно смертен. Об этом важно помнить родителям, если они хотят сохранить дружеские отношения между детьми», — высказался наследник.

По его словам, благодаря предусмотрительности родителей между ним и старшим братом не было разногласий и войн из-за имущества.

«Отец с мамой все заранее продумали, поэтому никаких ссор между мной и братом Тимуром быть не должно. Мама хорошо знала жизнь и сделала все, чтобы избежать возможных неприятных моментов в будущем, чтобы даже мысли о скандальной дележке наследства избежать», — цитирует Максима «Комсомольская правда».

Напомним, что Зинаида Кириенко скончалась на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также