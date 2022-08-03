«Миллионер из трущоб» рискнул собой, чтобы остановить поножовщину в Австралии

Актер Дев Патель разнял мужчину и женщину, устроивших драку на улице.
Дев Патель

Дев Патель. Фото: Global Look Press

Исполнитель главных ролей в фильмах «Миллионер из трущоб», «История Дэвида Копперфилда» и «Легенда о Зеленом рыцаре», 31-летний британский актер Дев Патель стал героем австралийской криминальной хроники.

Инцидент произошел вечером 1 августа в центре города Аделаида, в котором живет звезда кино. Патель и его друзья стали свидетелями уличной драки между 32-летним мужчиной и 34-летней женщиной.

Как сообщает местный канал 7News, последняя предположительно ударила своего оппонента ножом. Очевидцы, среди которых был актер, остановили кровопролитие, разняли дерущихся и дождались на месте происшествия полицию и скорую помощь.

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Представители кинозвезды подтвердили журналистам, что Патель участвовал в прекращении потасовки, однако подчеркнули, что в этой ситуации «нет героев». По их мнению, властям страны нужно уделить больше внимания маргинализированным слоям общества.

Добавим, что женщину задержали, теперь она должна предстать перед судом. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, его раны не являются опасными для жизни.

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