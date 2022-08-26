Миллион за видеопост у Кудрявцевой: сколько получают звезды на рекламе в запрещенных соцсетях

Подорожали расценки и у телеведущей Тины Канделаки. Фотопост и сторис на 200 тысяч рублей, а видеопост на 600 тысяч. Теперь он стоит полтора миллиона рублей.

Актер Оскар Кучера также поднял свой ценник. За фотопост он просит 160 тысяч рублей, за видео – 200, а за сторис – 90 тысяч, сообщает «Звездач».

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Ранее блогер Ида Галич рассказывала, что порой за день на рекламе в запрещенной соцсети она зарабатывала 8,5 миллионов рублей. Звезда жаловалась, что теперь о таких заработках остается только мечтать.