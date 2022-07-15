Милейший Теодор! Шарапова впервые показала своего ребенка и рассекретила его имя

35-летняя Мария Шарапова впервые показала своего новорожденного ребенка и рассекретиал его имя и пол. Это мальчик и зовут его Теодор!

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«Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором может только мечтать наша маленькая семья», — написала про него Шарапова в личном блоге.

На снимке она нежно склонилась над крохой вместе со счастливым отцом Теодора — 42-летним миллионером Александром Гилкесом. О том, что у них отношения, теннисистка призналась публике в 2018 году. Помолвка у них состоялась в 2020 году.

После этого пара не сообщала о свадьбе, но, судя по тому, что Мария Шарапова не очень любит светить свою личную жизнь в СМИ, не исключено, что они уже женаты. Для обоих малыш Теодор является первым и единственным пока ребенком.