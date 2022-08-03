Милашка внучка леди Ди! Кейт Миддлтон вывела в свет принцессу Шарлотту в полосатом платьице и с косицами

Кейт Миддлтон стала чаще выводить детей на публику, приучая их к тому, как они должны вести себя на важных мероприятиях. При этом герцогиня Кембриджская не раз испытывала неловкость от того, что ее дети в силу возраста могли не сдержать эмоции, напроказничать или закапризничать.
Так, внучка леди Дианы как-то показала язык подданным, пока ее мама потеряла бдительность. А младший сын герцогини Кембриджской — принц Луи — и вовсе корчил гримасы, довольный тем, что все объективы фотокамер были направлены на него.
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Со временем принцесса Шарлотта стала более сдержанно вести себя на публике. Все-таки в свои 7 лет правнучка Елизаветы II стала понимать, что она, как и ее старший брат, принц Джордж, отпрыски монаршей семьи. Так что терпение Кейт Миддлтон пока испытывает только маленький принц Луи.
Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой. Фото: Global Look Press
Принцесса Шарлотта примерила кокетливое полосатое платье с юбкой гофре. Внучке леди Ди заплели две тонкие косы. Фото: Global Look Press
Герцогиня Кембриджская вместе с принцем Уильямом и дочкой принцессой Шарлоттой посетила Игры Содружества в Лондоне, представ в одном из самых лаконичных костюмов своей коллекции. Кейт Миддлтон позировала в кипенно-белых брюках-дудочка, топе и жакете в одной цветовой палитре. А вот принцесса Шарлотта отдала предпочтение кокетливому полосатому платью с юбкой гофре и стильным воротничком «Клодин». Внучке леди Ди заплели две тонкие косы. Изюминкой образа принцессы Шарлотты стали сандалии.