Милашка внучка леди Ди! Кейт Миддлтон вывела в свет принцессу Шарлотту в полосатом платьице и с косицами

Кейт Миддлтон стала чаще выводить детей на публику, приучая их к тому, как они должны вести себя на важных мероприятиях. При этом герцогиня Кембриджская не раз испытывала неловкость от того, что ее дети в силу возраста могли не сдержать эмоции, напроказничать или закапризничать.

Так, внучка леди Дианы как-то показала язык подданным, пока ее мама потеряла бдительность. А младший сын герцогини Кембриджской — принц Луи — и вовсе корчил гримасы, довольный тем, что все объективы фотокамер были направлены на него.

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Со временем принцесса Шарлотта стала более сдержанно вести себя на публике. Все-таки в свои 7 лет правнучка Елизаветы II стала понимать, что она, как и ее старший брат, принц Джордж, отпрыски монаршей семьи. Так что терпение Кейт Миддлтон пока испытывает только маленький принц Луи.