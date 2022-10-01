Мила Йовович прилетела в Париж, чтобы поддержать старшую дочку на неделе моды

Старшей дочери актрисы, Эвер Андерсон, всего 14 лет, но она уже успела сняться в четырех фильмах и проявить себя в качестве модели. Девочка удивительно похожа на свою мать в этом возрасте, отмечают зрители.

В 2023 году Эвер можно будет увидеть в новом фильме режиссера Дэвида Лоури «Питер Пэн и Венди». Дочь Йовович сыграла в нем Венди, а роль Капитана Крюка досталась самому Джуду Ло.