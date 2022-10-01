Мила Йовович прилетела в Париж, чтобы поддержать старшую дочку на неделе моды

Голливудская актриса русского происхождения Милла Йовович в пятницу, 30 сентября, вместе с двумя своими дочерьми — Эвер и Дэшилл прилетела в Париж на неделю высокой моды. Самую младшую дочь - двухлетнюю Ошин - Милла оставила дома.
«Oui Oui Baguette! Клан Йовович-Андерсон без малышки прибыл в Париж на неделю моды! На самом деле Эвер - единственная, кто собирается работать на неделе моды, а остальные — это просто дополнение к ней», - пояснила Милла и поблагодарила дочь за возможность отдохнуть во Франции.
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Старшей дочери актрисы, Эвер Андерсон, всего 14 лет, но она уже успела сняться в четырех фильмах и проявить себя в качестве модели. Девочка удивительно похожа на свою мать в этом возрасте, отмечают зрители.
В 2023 году Эвер можно будет увидеть в новом фильме режиссера Дэвида Лоури «Питер Пэн и Венди». Дочь Йовович сыграла в нем Венди, а роль Капитана Крюка досталась самому Джуду Ло.