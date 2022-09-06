«Микрошорты — это удел девочек!»: Юдашкину «припечатали» за экстремальное мини на посиделках с Пугачевой

Стилист Надя Иванова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro порассуждала на вечную тему: стоит ли оголять коленки и показывать щиколотки дамам в элегантном возрасте. Стилист экспертно подметила, что главное условие — состояние ног, их стройность, подтянутость, ухоженность. Красивую фигуру всегда можно подать в изящной обертке.
Однако такая вещь, как микрошортики, по мнению модного эксперта, подходят, скорее, юным девочкам, нежели зрелым дамам.
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Марина Юдашкина в мини-шортиках в саду. Фото: личный архив
«Возрастные стереотипы в моде— вещь несуществующая. К примеру, многие могут сказать, что женщинам элегантного возраста нельзя носить приталенные силуэты, яркие наряды или оголять ноги. Главный критерий все-таки не возраст, а внешность. Если ножки стройные, как говорится, от ушей, то их можно показывать. Я в этом не вижу чего-то зазорного. Единственное, не всем удается сохранить ноги в, так скажем, презентабельном виде.
Я бы посоветовала Марине отказаться от такого критичного мини. Микрошорты — это, конечно, удел девушек и даже девочек, скорее. Если это шорты до колена, до середины бедра, бермуды — смотрелись бы интересней.
Образ Юдашкиной выглядит разрозненным: за счет цветового контраста — черный с белым всегда ассоциируется с деловым стилем, и тут же открытая обувь. Возможно, наша героиня оделась так случайно. Просто для дружеской посиделки.
А вот Алла Борисовна принарядилась. Единственное, стоило бы подкрасить губы или глаза», — уточнила стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды СПб университета культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн — 19 лет.