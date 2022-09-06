«Микрошорты — это удел девочек!»: Юдашкину «припечатали» за экстремальное мини на посиделках с Пугачевой

Стилист Надя Иванова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro порассуждала на вечную тему: стоит ли оголять коленки и показывать щиколотки дамам в элегантном возрасте. Стилист экспертно подметила, что главное условие — состояние ног, их стройность, подтянутость, ухоженность. Красивую фигуру всегда можно подать в изящной обертке.

Однако такая вещь, как микрошортики, по мнению модного эксперта, подходят, скорее, юным девочкам, нежели зрелым дамам.

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