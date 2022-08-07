«Михримах султан всю красоту прятала»: Пелин Карахан в струящейся юбке с разрезами и топике щегольнула осиной талией

Пелин Карахан затмила бы всех обитательниц гарема султана Сулеймана, резонно подметили ее поклонники. На свежем фото актриса из турецкого сериала «Великолепный век» предстала в ослепительном аутфите. Она примерила кремовую струящуюся юбку в пол с разрезами, греческие сандалии и белый кроп-топ, щегольнув стройной талией.
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Поклонники были ошеломлены тем, как эффектно выглядит Пелин Карахан, которую многие до сих пор считают идеальным воплощением Михримах султан.
Пелин Карахан в кремовой струящейся юбке с разрезами и топике на пляже. Фото: личный архив
«Михримах султан всю красоту прятала», «Очаровательная султанша», «Луноликая дочь Хюррем султан», «Какая красотка! Просто загляденье», «Малкочоглу бы тут же влюбился», - пишут фолловеры.