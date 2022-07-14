«Михримах ножки под юбкой прятала»: Пелин Карахан в бикини выставила фигуру напоказ

Пелин Карахан прославилась благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Актриса росла в самой обычной семье, и не понаслышке знает, что такое отсутствие денег. Став звездой турецкого кино, Пелин обзавелась роскошным жильем в пригороде — у них с мужем Бедри Гюнтаем есть особняк с садом и бассейном.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
В своем микроблоге актриса поделилась свежими пляжными кадрами, позировав в мини-бикини. На талию Пелин повязала парео, прикрыв изящные бедра.
«Михримах ножки под юбками прятала», «Так вот, что султанша скрывала под своими длинными платьями», «Хюррем бы оторопела от такой дочери», «Ну а Малкочоглу бы сразу влюбился», «Шикарная султанша», — пишут фолловеры.
Пелин Карахан в купальнике на пляже. Фото: личный архив