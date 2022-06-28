«А Михримах ножки под юбками прятала»: Пелин Карахан в монокини порезвилась на пляже

Пелин Карахан, будучи мамой двоих детей — сыновей Али Демира и Джана Эюпа, — может похвастаться стройной фигурой на зависть юным моделям. У актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» идеальный оттенок кожи, грациозная осанка, длинная лебединая шея, осиная талия, подтянутые бедра, тонкие щиколотки и изумительная округлость форм.

Партнерша Бурака Озчивита в салатовом монокини порезвилась на пляже, показав всю красоту своего стройного тела. Пелин тщательно следит за своей фигурой, стараясь не переедать. При этом в путешествиях актриса может полакомиться сладким и выпечкой. К примеру, Пелин Карахан летала во Францию, конечно же, она не смогла пройти мимо кондитерской со свежими круассанами.