«А Михримах ножки под юбками прятала»: Пелин Карахан в монокини порезвилась на пляже

Пелин Карахан, будучи мамой двоих детей — сыновей Али Демира и Джана Эюпа, — может похвастаться стройной фигурой на зависть юным моделям. У актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» идеальный оттенок кожи, грациозная осанка, длинная лебединая шея, осиная талия, подтянутые бедра, тонкие щиколотки и изумительная округлость форм.
Партнерша Бурака Озчивита в салатовом монокини порезвилась на пляже, показав всю красоту своего стройного тела. Пелин тщательно следит за своей фигурой, стараясь не переедать. При этом в путешествиях актриса может полакомиться сладким и выпечкой. К примеру, Пелин Карахан летала во Францию, конечно же, она не смогла пройти мимо кондитерской со свежими круассанами.
Пелин Карахан в салатовом монокини щегольнула стройной талией и изящными бедрами. Фото: личный архив
«Ну какая стройная наша любимая Михримах султан», «А что бы сказала Хюррем, увидев дочку в таком виде??», «А Михримах ножки под юбками прятала», «Точеная фигурка, просто русалочка из сказки», «Малкочоглу бы такую султаншу не упустил», «Михримах свои прелести скрывала», — написали фолловеры.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».