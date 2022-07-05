Михайлов резко ответил Хаматовой: «Приедет — разберемся!»

Народный артист России Александр Михайлов резко высказался о сбежавшей из России Чулпан Хаматовой. Актер считает, что у каждого, конечно, свое мнение, но он бы так не сделал.

«Ну, бывает затмение. Человек талантливый, она девчонка талантливая. То, что она обливала грязью, а потом каждый день ее за это насиловали, ну вот она и вынуждена была обливать грязью. У каждого своя позиция. А приедет — разберемся», — сказал Михайлов изданию «Абзац».

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При этом Михайлов считает, что лишать Хаматову народных званий не стоит. По его словам, мы должны быть выше этого.

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