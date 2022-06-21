Михалкова закрыла сокровенное лоскутом ткани, но только больше привлекла внимание к себе

Юлия Михалкова умеет выбирать наряды на свою красивую фигуру.
Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

38-летняя артистка Юлия Михалкова поделилась со своими фолловерами в Telegram кадрами со съемок.

На фото актриса запечатлена в модном брючном костюме — с жакетом «с мужского плеча» оверсайз и брюками со складками на талии. Их стилист Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live называл в числе хитов сезона и утверждал, что в Москве все за такими гоняются.

Однако изюминкой образа Юлии Михалковой стал топ, который состоял из лоскутов ткани, прикрывающей бюст артистки. Он привлекал внимание к стайлу знаменитости.

Юлия Михалкова. Фото: t.me/mihalkova_julia

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