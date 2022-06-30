Михалкова в плюшевом халате изящно прикрыла декольте

Актриса Юлия Михалкова стала невероятно популярной после того, как вошла в состав «Уральских пельменей». Шоу звезда покинула еще в 2019 году, по слухам, из-за низких гонораров.

После этого у Юлии появилось больше времени для съемок и развития своего дела. Несколько лет назад актриса открыла школу по развитию речи. Также она активно развивает свои соцсети. За жизнью эффектной брюнетки в соцсетях наблюдают миллионы фанатов.

На этот раз Михалкова показала фото из гримерки. Знаменитость позировала в плюшевом халате на голое тело, эффектно прикрыв декольте ладошкой.