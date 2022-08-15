Михалкова в крошечном бикини показала слишком много

На днях актриса Юлия Михалкова побывала на Алтае. Это был уже второй ее визит в регион, который оставил приятные воспоминания. По словам артистки, в рамках марафона «Добро капля за каплей» она вместе с волонтерами прошла 10 км вдоль берегов Телецкого озера и реки Бия для того, чтобы собрать мусор.

Кадрами проведенной работы Михалкова поделилась в своих соцсетях. Не забыла порадовать публику и откровенным снимком. На фото актриса позировала в бикини оттенка травы.