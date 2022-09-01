Михалкова показала, как на самом деле выглядит без пуш-ап

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, популярность Юлия Михалкова завоевала после того, как стала участницей КВН и шоу «Уральские пельмени». Последний проект она покинула в 2019 году. По слухам, актриса хотели увеличения гонораров, но организаторы не были согласны с таким поворотом.