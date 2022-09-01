Михалкова показала, как на самом деле выглядит без пуш-ап

Накануне Юлия Михалкова приняла участие в съемках программы «Устами младенца». В студии актриса появилась в строгом пиджаке и джинсах. К наряду добавила жилет в тон пиджаку, который надела на голое тело. Фанаты заметили, что под одеждой у знаменитости не было нижнего белья и уже тем более с эффектом пуш-ап.
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Напомним, популярность Юлия Михалкова завоевала после того, как стала участницей КВН и шоу «Уральские пельмени». Последний проект она покинула в 2019 году. По слухам, актриса хотели увеличения гонораров, но организаторы не были согласны с таким поворотом.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети