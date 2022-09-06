Михалкова показала чулки со стрелкой, скандально задрав подол (фото)

Юлия Михалкова в свои 39 лет сохранила великолепную точеную фигуру. Звезда не скрывает, что системно занимается спортом, выбирая брутальные направления.

Она мастерски умеет метать ножи, скакать на коне, ну и, конечно, посещает тренажерный зал.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Результат — на лицо. У Михалковой нет ни капли лишнего веса, а ее мышцы подтянуты, будто знаменитости 25 лет, не больше.

В своем телеграме Юлия Михалкова разместила фотографию, которая позволила рассмотреть ее тело во всей красе. Она примерила прозрачный топ и юбку мини, эффектно задрав ее и обнажив точеные ноги в черных чулках со стрелкой.