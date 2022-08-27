Михалкова блеснула фигурой, прижав ладошками самое сокровенное

Юлия Михалкова недавно вернулась с Алтая. Там 39-летней актрисе было не до отдыха. Она принимала участие в проекте «Воды России». Вместе с другими неравнодушными волонтерами артистка убирала прибрежные зоны водоемов от мусора.
В своей соцсети Юлия в очередной раз поделилась снимком, который взбудоражил сознание поклонников. Она позировала в строгом костюме белого цвета, блеснув прелестями и плоским животом.
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«Хороша! Красотка! Глаз не оторвать», - писали пользователи Сети.
Напомним, Юлия Михалкова приобрела популярность в шоу «Уральские пельмени». Проект она покинула в 2019 году.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети