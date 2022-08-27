Михалкова блеснула фигурой, прижав ладошками самое сокровенное

Актриса показала свой идеальный пресс.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Юлия Михалкова недавно вернулась с Алтая. Там 39-летней актрисе было не до отдыха. Она принимала участие в проекте «Воды России». Вместе с другими неравнодушными волонтерами артистка убирала прибрежные зоны водоемов от мусора.

В своей соцсети  Юлия в очередной раз поделилась снимком, который взбудоражил сознание поклонников. Она позировала в строгом костюме белого цвета, блеснув прелестями и плоским животом.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Хороша! Красотка! Глаз не оторвать», - писали пользователи Сети.  

Напомним, Юлия Михалкова приобрела популярность в шоу «Уральские пельмени». Проект она покинула в 2019 году.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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