Михалкова блеснула фигурой, прижав ладошками самое сокровенное

Юлия Михалкова недавно вернулась с Алтая. Там 39-летней актрисе было не до отдыха. Она принимала участие в проекте «Воды России». Вместе с другими неравнодушными волонтерами артистка убирала прибрежные зоны водоемов от мусора.

В своей соцсети Юлия в очередной раз поделилась снимком, который взбудоражил сознание поклонников. Она позировала в строгом костюме белого цвета, блеснув прелестями и плоским животом.

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