Михалкова бесстыдно оголила стройные ножки на яхте

Юлия Михалкова стала популярной благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени». Из юмористического проекта она ушла еще в 2019 году. По слухам, актриса хотела повышения гонораров, но не нашла общий язык с создателями проекта.
Теперь Михалкова сконцентрировалась на карьере актрисы, а также собственной школе по технике речи. Кроме того, знаменитость активно ведет свои соцсети, где щедро делится с фанатами яркими снимками, в том числе и весьма горячими.
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На этот раз Юлия Михалкова запечатлелась на яхте в сетчатой тунике, которую накинула на купальник. При этом звезда оголила стройные ножки, лишив фанатов дара речи.
«Вау! Фантастическая! Это что-то невероятное!» - писали пользователи Сети.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети