Михалкова бесстыдно оголила стройные ножки на яхте

Юлия Михалкова стала популярной благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени». Из юмористического проекта она ушла еще в 2019 году. По слухам, актриса хотела повышения гонораров, но не нашла общий язык с создателями проекта.

Теперь Михалкова сконцентрировалась на карьере актрисы, а также собственной школе по технике речи. Кроме того, знаменитость активно ведет свои соцсети, где щедро делится с фанатами яркими снимками, в том числе и весьма горячими.