Михалков заговорил о толерантности после нелестных слов Пугачевой в свой адрес

Михалков порекомендовал посмотреть выпуск авторской программы «БесогонТВ» из «золотой коллекции» под названием «Толерантность: как ее понимают». Сама программа вышла в эфир в декабре 2014 года.

«Попробуем разобраться в истинном значении относительно недавно вошедшего в моду слова «толерантность». На актуальных примерах рассмотрим, как чуждые нам культура и ценности, прикрываясь этим неоднозначным понятием, входят в нашу жизнь и изменяют ее устои. Как это работает, и кто за этим стоит? Кто уже сейчас становится жертвой подмены понятий? Попробуем вместе найти ответы на эти и многие другие не менее волнующие вопросы», - заявил Никита Михалков.

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Ранее Пугачева оставила в соцсетях кадр из фильма знаменитого режиссера «Раба любви» и написала: «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?»

Героиня картины в выставленном кадре Пугачевой говорит такие слова: «Господа, вы звери, господа».