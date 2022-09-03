Михалков рассказал о гигантском пути Кончаловского «от отторжения до принятия»

Как отметил режиссер, его брат - образованнейший человек, с потрясающей абсолютно внутренней базой, эрудицией.
Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press

Режиссер Никита Михалков заявил, что у него никогда не было опыта познания мира, как у брата режиссера Андрона Кончаловского.

«Андрон Сергеевич прошел гигантский путь от отторжения до принятия. Образованнейший человек, с потрясающей абсолютно внутренней базой, эрудицией. Но тем ценнее для меня то, что он сейчас говорит».

По словам Михалкова, Кончаловский прошел свой путь через отрицание. Сам он шел другой дорогой к понимаю происходящего, сообщает ТАСС.

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Ранее Андрей Кончаловский сказал в интервью, что культура России без Европы проживет, а вот Европа без российской культуры - нет.

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