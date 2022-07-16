Михалков рассказал неприличный анекдот, который объяснил название его программы

Далее Никита Сергеевич продолжил: «На другой день охотник взял гранаты, крупнокалиберный пулемет. В эту берлогу засадил всю обойму. Оборачивается, а там опять медведь, который говорит: «Выбирай: или я тебя съем или изнасилую». Ну тот опять выбрал второе».

Закончил режиссер шедеврально: «На третий день охотник привез пушку, «Джавелин». Шарахнул по берлоге. Стоит довольный. Вдруг опять кто-то его по плечу, а там медведь. И медведь говорит: «Я не пойму – ты охотник или пид…ас?».

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Ранее в СМИ получило широкое обсуждение новость о том, что Никита Михалков назвал свой новый выпуск «Бесогона» «Ты охотник или пид…ас?» Поклонники гадали, почему режиссер, что называется, сорвался с цепи и дал передаче такое провокационное название.