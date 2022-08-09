Михалков распек Меладзе за обман: «Говорил, не будет выступать. А у него концерт в Барвихе — билеты от 20 до 70 тысяч»

Валерий Меладзе во всеуслушание заявил, что намерен бросить шоу-бизнес. И это при том, что артист считался одним из тех, кто больше других гастролирует по стране, собирая аншлаги и полные залы. Муж Альбины Джанабаевой намекнул, что собирается заняться профессией инженера и очисткой воды.

Пока не известно, как продвигаются успехи у артиста в этой сфере. Однако, судя по всему, с громкими возгласами о том, что он покидает эстраду, Валерий Меладзе поспешил.

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