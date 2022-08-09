Михалков распек Меладзе за обман: «Говорил, не будет выступать. А у него концерт в Барвихе — билеты от 20 до 70 тысяч»

Валерий Меладзе во всеуслушание заявил, что намерен бросить шоу-бизнес. И это при том, что артист считался одним из тех, кто больше других гастролирует по стране, собирая аншлаги и полные залы. Муж Альбины Джанабаевой намекнул, что собирается заняться профессией инженера и очисткой воды.
Пока не известно, как продвигаются успехи у артиста в этой сфере. Однако, судя по всему, с громкими возгласами о том, что он покидает эстраду, Валерий Меладзе поспешил.
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Так, мужа Альбины Джанабаевой заметили на корпоративном концерте в Санкт-Петербурге, а недавно он пел для состоятельной богемы в Монако.
Ситуацию прояснил режиссер Никита Михалков в своем авторском шоу. По его мнению, певец наплевал на собственные слова.
«Меладзе заявляет, что больше выступать не будет. Но что мы видим? Концерт 8 марта в Барвихе — билеты от 20 до 70 тысяч. Так просто можно: взял — уехал, взял — вернулся», — сетовал Михалков.
Так, у Валерия Меладзе запланирован большой сольный концерт в элитном зале Москвы в Барвихе. Поговаривают, что места раскуплены уже больше чем на половину.
По материалам «СтарХит».