Михалков раскритиковал «Ельцин-Центр» за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля»

Режиссер Никита Михалков в «Телеграм» в очередной раз раскритиковал екатеринбургский «Ельцин-Центр». Он напомнил, что в здании с 1 июля по 28 августа открыта выставка работ под названием «Пугало стояло в центре вспаханного поля».
«Основная часть экспозиции – выпотрошенные чучела и сшитые органы человека. Можно над этим бесконечно смеяться, но на самом деле это очень опасная тенденция, когда абсолютно все в буквальном смысле – например, мусор – может считаться искусством».
Как заметил Михалков, настоящее искусство, которое требует настоящих умений и олицетворяет истинную красоту, никак в России, к сожалению, не продвигается.
Напомним, что Никита Михалков регулярно нелестно отзывается о «Ельцин-Центре». Он хочет, чтобы его закрыли. Несколько лет назад он приезжал в учреждение, но своего мнения все равно не поменял.