Михалков раскритиковал «Ельцин-Центр» за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля»

Как заметил Михалков, настоящее искусство, которое требует настоящих умений и олицетворяет истинную красоту, никак в России, к сожалению, не продвигается.

Напомним, что Никита Михалков регулярно нелестно отзывается о «Ельцин-Центре». Он хочет, чтобы его закрыли. Несколько лет назад он приезжал в учреждение, но своего мнения все равно не поменял.