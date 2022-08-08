Михалков пригласил Белого в варшавский ресторан Dickery для детей

«А вот такие аниматоры в царстве света вам нравятся?» — заметил Михалков и показал трансгендеров.

«И параллельно с этим американская Академия грудного вскармливания с одобрения ВОЗ заявляет, что исключительное право женщины на роль кормящей матери отменяется. И вот трансгендер пытается накормить ребенка своей грудью. И вы на этот свет летите как бабочка. Это ваше право и ваше дело», — заявил Никита Михалков.

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Напомним, что актер Анатолий Белый покинул Россию. Сейчас он живет в Израиле. За последнее время он позволили себе несколько негативных высказываний о России.