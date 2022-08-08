Михалков назвал Урганта патриотом, который немножко испугался

После этого Михалков привел диалог, который состоялся у Шкуренко с Ургантом. «Вообще-то у меня еще и «Ламборджини» есть», — заявил Шкуренко. «Я поехал, Виктор Васильевич», — парировал юморист. «Если вы задержитесь здесь еще на три часа, то я вам ее подарю», — заявил Шкуренко.

«Вроде разговор артиста и бизнесмена. Но потом Шкуренко пишет: «Это не сделка с артистом. Это поддержка позиции человека», — отметил режиссер.

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Напомним, что вокруг личности Ивана Урганта в последние месяцы ходит крайне много различной противоречивой информации. Были даже слухи, что он навсегда уехал из страны, которые, правда, не подтвердились.