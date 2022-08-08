Михалков назвал Урганта патриотом, который немножко испугался

Режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» поддел телеведущего Ивана Урганта.
«В Омске Виктор Шкуренко устроил закрытый корпоратив. Он владелец торгового дома. Мероприятие стоило 20 миллионов рублей. Такая же сумма выделяется на День города в Омске. Ведущим мероприятия был патриот, который, как было сказано, немножко испугался, Иван Ургант. Это прекрасно, когда руководитель устраивает праздник для сотрудников. Но как объяснить зрелище, когда четыре мускулистых мужика выносят на сцену бизнесмена Шкуренко».
После этого Михалков привел диалог, который состоялся у Шкуренко с Ургантом. «Вообще-то у меня еще и «Ламборджини» есть», — заявил Шкуренко. «Я поехал, Виктор Васильевич», — парировал юморист. «Если вы задержитесь здесь еще на три часа, то я вам ее подарю», — заявил Шкуренко.
«Вроде разговор артиста и бизнесмена. Но потом Шкуренко пишет: «Это не сделка с артистом. Это поддержка позиции человека», — отметил режиссер.
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Напомним, что вокруг личности Ивана Урганта в последние месяцы ходит крайне много различной противоречивой информации. Были даже слухи, что он навсегда уехал из страны, которые, правда, не подтвердились.